MIJATOV JE ČISTAČICA U LONDONU! NARKOMAN JE, VERENICA GA JE OSTAVILA, PA JOJ JE PRETIO: Koraćeva iznela sve što zna o Filipu, pući će od GNEVA kad ovo čuje!

Ana Korać progovorila je o učešću Filipa Mijatova u novoj sezoni rijalitija, na kog je besna.

Koraćeva je Filipa tužila i rekla da je osoba bez mozga, a da će gledaoci tek videti ko je on zapravo.

foto: Sonja Spasić

"To je osoba bez mozga, a videćete da je sve što sam ja govorila tačno. On nema ništa, kakav crni biznismen. Treba da se zahvali što ima honorar uopšte. Automobil nije njegov, neka policija proveri kako je do toga došao, on je čistačica u Londonu. Dečko je bio narkoman, verenica ga zbog toga ostavila skoro jer je bolestan i nije mogao da se izleči. Maltretirao je bivšu verenicu i pretio joj je i rekao da će platiti novinama da pišu o njoj da se bavi prostitucijom, iako ona radi u apoteci", rekla je Koraćeva u "Narod pita" i dodala:

foto: Printscreen/TV Pink

"On godinama sanja da uđe u rijaliti i neka ljubi pod ove kuće. Sve najgore, on se čak i ne preziva Mijatov, to je jedna laž. Ja sam ga tužila, samo je problem njegova adresa, pa jedva čekam da izađe iz "Zadruge" da se vidimo na sudu. Imam CD svih gluposti koje je iznosio. Narušio je moj imidž, ne znam zbog čega, samo sam ga odbila. Nije se oglašavao dok nisam bila sa Davidom. Molio je jednog dečka da kaže da je bio sa mnom i hteo da mu plati. To je običan miš koji se plaši svega, jak je na Instagramu."

"On zatvara i otvara firme za selidbu. Time se bavi", dodao je David.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/TV Pink, Printscreen/Instagram

