ZAŠTO ZAVLAČIŠ ANU? SVI ZNAMO DA STE SE TI I LAZAR TRP*ALI! Uživo se javio fan i RASKRINKAO Davida, evo šta je rekao o šok snimku u kožnim tangama! (VIDEO)

David Dragojević našao se u neobranom grožđu kada se uživo u emisiji javio jedan fan rijalitija i otkrio da postoji video na internetu u neprimerenim pozama.

foto: Printscreen/TV Pink

"Davide, zašto zavlačiš Anu? Svi znamo da ste se ti i Lazar trp*ali! Postoji i snimak", rekao je gladalac.

Dok se Ana samo smejala, David je u šali izjavio kako nju koristi samo kao paravan, te je pozvao dotičnog gospodina da mu se pridruži u akciji sa Lazarom, pa mu je preporučio da se ofarba u plavo, želeći da mu poruči da je glup i naivan.

foto: Printscreen

Gledalac otkrio je i da takav snimak postoji, te da kruži pojedinim društvenim mrežama.

Voditelj je zatim pitao Davida da mu objasni famozni snimak u kom igra u tanga gaćama na jednom festivalu, ali i složen odnos sa Lazarom Jeremićem.

"To je bila torbica zategnuta, ništa ja nisam loše radio. Nisam vaspitan da budem takav. To da li je Lazar prepoznao nešto kod mene, ne znam. Bio nam je drug i to je to bilo. Baš je bio emotivan. Kad smo izašli iz rijalitija, čuli smo se i družili, to je to", rekao je David, dok se Ana smejala.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir