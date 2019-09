Suzana Ćubela koja se bavi rukometom rešila je da uđe u rijaliti i predstavi se u najboljem svetlu.

Ona je odmah priznala da je biseksualka, a najbolja drugarica joj je Nadežda Biljić, koja je takođe bila deo "Zadruge".

"Po ljudima ću videti ko to prihvata, a ko ne. Ne volim laži i da mi neko priča iza leđa. Nadežda me je pitala šta mi ovo treba, ali me podržala", rekla je Suzana.

