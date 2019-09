NE VOLIM STARLETICE I PROSTITUTKE! GAGI JE NARKIĆ: Saška Karan kraljica je SKANDALA, održala govor koji će svima ODZVANJATI u ušima! (KURIR TV)

Saška Karan ponovo je ušla u rijaliti, a svi se pitaju da li će napraviti haos kada uđe i njen ljuti suparnik Gagi Đogani.

Pevačica je opuštena ušetala u studio, a u bekstejdžu je priznala šta ne voli.

"Ne volim starletice, prostitutke i silikone, zato sam došla ovako opušteno", rekla je Saška, koja se Gagija ne plaši.

foto: Printscreen/TV Pink

"Gagi je narkić, ne plašim ga se", zaključila je Karanova, a potom je u studiju održala govor.

"Vi znate da sam ja pravda, istina ljudi! Uvek sam branila istinu i kada sam branila Kiju, to je bio njen stav. Uvek ću braniti Kije kada su u pravu. Hoću da raskrinkam porodicu "g*vnari", folirante, to će biti, pa taman me odneli u kovčegu", vikala je Saška, a svi spekulišu da je u pitanju porodica Đogani.

foto: Printscreen/TV Pink

Kurir.rs/J.S/K.Đ, Foto: Kurir TV

Kurir