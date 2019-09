BILJANA DRAGOJEVIĆ RASKRINKANA: Rođenom sinu Dejanu nije došla na rođendan, tvrdila da nije pozvana, a ovo je PRAVA ISTINA! (VIDEO)

Dejan Dragojević ne priča sa majkom Biljanom Dragojević, a sada je isplivala informacija da je Dalila htela da ih pomiri.

Dalila je pričala Miljani Kulić kako je pozvala Biljanu preko svog oca na Dejanov rođendan, a ona je imala opravdanje zbog čega neće doći.

"Sa njom se nismo videli, nismo se ni čuli. Ja kad sam pravila Dejanu iznenađenje za rođendan, rekla sam tati da je pozove, ona je pravila neke zidove. Ne ulazim u to, rekla sam da me ne zanima, kako on odluči, tako će i biti i to je to", otkrila je Dragojevićeva.

