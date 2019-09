MAJKA ŠESTORO DECE OTKRILA S KIM ČEKA SEDMO! Zajedno su već 3 godine, a evo kako im je veza OPSTALA!

Marina Dančo, "majka šestoro dece", u poodmakloj trudnoći pridružila se ekipi novih zadrugara i za sada se dobro snalazi. Na samom početku, otkrila je ko je otac njenog sedmog deteta, jer je to mnoge interesovalo, kao i to kako se on "zadržao pored nje".

Naime, kako napominje, sa decom je izgradio dobar odnos, a to je Marini bilo i te kako važno.

"Ja sam se pre pet godina razvela, posle sam imala vezu i zašto bih ja pričala o ličnosti koja nije javna i koja to ne želi? U vezi smo već tri godine. On je budući ponosni tata. Odlično su ga deca prihvatila, tako se i zadržao pored mene", ispričala je Marina.

Što se tiče situacije koja joj je donela ogromnu popularnost - kada se predstavila kao žena koja je "učinila čuda, majka šestoro dece, kojoj treba jak muškarac da je prestigne, da je nadmudri, da je produhovi i bude njen kralj", nadala se da to neće ugledati svetlost dana.

"A kako ste bili u 'Braku na neviđeno', kada ste u vezi tri godine? Kako je on reagovao?" upitala ju je Milica Kemez.

"Okej je pitanje. Ja sam htela da ta epizoda ispadne iz forme", rekla je Marina.

