IVI I VLADIMIRU DAJEM JOŠ 10 DANA! Smuvaće se, videćeš: Janjuš bacio SVE KARTE NA STO, a tek da čujete šta je rekao ZA ČOLAKA! Ovo NIKO nije znao! (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš zahvalio se Drvetu Mudrosti na prvom pozivu, pa se udobno smestio u stolicu da porazgovara o svemu šo se trenutno dešava u Beloj kući "Zadruge 3". On je istakao da mu je drago što je ponovo tu i da sada planira da ide jako i do kraja. Između ostalog, raskrinkao je nekoliko svojih cimera pa otkrio šta misli - s kim će ko uskoro i biti u vezi.

On je Drvetu naglasio da je sada "došao pameti" i da ne planira da prilazi bilo kojoj, iako su sve devojke veoma lepe.

"Da sam momak, neoženjen, pa i nekako. Ali ovako, ne mogu, života mi", rekao je Janjuš.

Odmah zatim, bacio je fokus na Vladimira Tomovića, koji mu je priznao da se opekao prošli put, misleći na vezu sa starletom Stanijom Dobrojević u "Zadruzi 2".

"Neću ni sam jednom devojkom! Opekao se. Ne postoji šansa! Dajem mu 10 dana da ne bude sa Ivom! S druge strane vidi on nešto u Tari, ali nema šansi. Ja Vladimira vidim sa Ivom. Dajem 10 dana, to je to. Vidim ja tu... To je to. Možda i večeras! Možda se nešto desi", pričao je on.

O Stefanu Kariću s kojim takođe provodi dosta vremena imao je samo reči hvale.

"Iskreno, sve najbolje (mislim). Stvarno je momak dobar. Kažu ženskaroš, ovo, ono... on je dobar momak! Kulturan. Mogu da kažem o njemu sve najbolje, iskreno. Devojka sa kojom ima varnice? Nataša se ozbiljno primila. Ona tu sve ovo, ono. Ali mislim da se ona Stefanu ne sviđa, mislim da ona nema kod njega šanse", izjavio je on.

Međutim, čim se Drvo zainteresovalo za Baneta Čolaka, Janjuš se nasmejao i povisio ton.

"Čolaku se i drvo ovo sviđa!" rekao je on, pa nastavio: "Svaka devojka je lepa. Taj muškarac nije normalan da vidi ovih 6, 7 devojaka i da kaže - ne sviđa mi se. Stefanu se najviše sviđa ova mala iz Crne Gore, garantujem ti životom. Pre bi bio sa njom nego sa bilo kojom drugom" objasnio je Marko.

Pred kraj razgovora, pak, promenio je ploču što se tiče Tomovića, jer ga je Drvo podsetilo na Mionu.

"Da, to sam zaboravio! Iva ili Miona, da pitate Vladu, on će reći Miona. Ona je lepa i kulturna. Garantujem ti da se Vladi najviše sviđa Miona", raskrinkavao je svoje cimere Janjuš.

