IVAN GAVRILOVIĆ OGOVARAO PEVAČA PRED ZADRUGARIMA: Bojanićevi sinovi su pobegli od njega čak u Ameriku!

Ivan Gavrilović ogovarao je Miloša Bojanića i otkrio da su njegovi sinovi Mikica i Bane pobegli od njega u Ameriku jer ih je terao da rade!



U razgovoru sa Gagijem Đoganijem, Filipom Đukićem i Sanijem Ibramovim, denser je istakao da je tokom „Farme“ pevač bio najvredniji, ali i najzahtevniji.

- Znaš kako je bilo kad je braćala Bojanić bio? Da nije bilo njega, mi ne bismo mogli da živimo.

Niko ništa ne zna da radi, on čovek sve zna. Bane i Mikica su pobegli od rođenog ćaleta jer ih je ovaj terao da rade, pogotovo Baneta Debelog. Bilo je veliko kamenje na plaži, on našao onaj veliki čekić i mora macolom da razbija da bude sitan kamen na njihovoj plažici. Oni kad su videli kakav im je lećka (ćale), zapalili za Ameriku. Kaže Mikica meni: „Bane neće, Bane je lenj, mrzi ga da radi. Ćale nikad neće sam da pozove, moram ja da ga zovem“ - rekao je Gavrilović, a potom se Đogani nadovezao na priču.

- Miloš je dobar. Prema meni je stvarno bio korektan, nikada nijednu ružnu reč nije rekao - rekao je Gagi.

foto: Damir Dervišagić



S druge strane, Miloš Bojanić o Gavriloviću nema ružno mišljenje, ali smatra da je ovoga puta karikirao.

- Mi smo dobri, on je dobar sa mojima. Malo je karikirao kada je pričao o tom kamenju, u suštini su me on i Gagi hvalili. Nemam šta da im zamerim, lepo kažu ljudi da sam vredan i radan.

Takav i jesam. Međutim, meni kad neko takne moju decu, bolje sam da se ubije nego ja da ubijem. Ivan je samo karikirao i davao komplimente, tako da nemam šta ružno da kažem. Znate da ja uvek duplo raspalim kada me neko uvredi, ali na ovo ne gledam kao na uvredu - rekao je pevač za Kurir.



Kurir / M. Dejanović

Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Kurir