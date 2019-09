GAGI ĐOGANI ODMAH JE PROČITAO MARKA MILJKOVIĆA: Anabela je NAIVNA kao i Luna, a ja imam TAJ SENZOR! BEZ DLAKE NA JEZIKU! (FOTO)

Foto: Printscreen You Tube

Gagi Đogani priznao je da je odmah pročitao ko je i šta je Marko Miljković, pa je priznao u "Zadruzi" da je Anabela Atijas imala predrasude prema dečku njene ćerke, ali da je on procenio da di-džej dobro utiče na nju, što mu se naravno, kao ocu dopalo.

"Anabela i ja možemo da se posvađamo ili nešto, ali prvenstveno gledamo našu decu. Ona se lakše iznervira, znaš kakve su one. Ja spustim loptu, ali naše svađe, sem ova pred kraj "Zadruge", tu smo se baš posvađali, do finala, zbog Marka. Kad je Luna izašla, onda smo malo spustili loptu. Ozbiljan je problem bio između Anabele i mene, ali ja uvek imam razumevanje za nju. Uvek ona mene pozove i kaže ona meni kad prenagli. Ona doživljava Lunu kao da uvek mora da je drži pod staklenim zvonom. Mislim da je imala malo predrasude prema Marku, ne znam kako se to desilo da tako gleda. Procenio sam koliko Marko znači njoj i koliko dobro utiče na nju i imam taj senzor i osećaj, možda Anabela nema taj skener, malo više je naivnija, kao i Luna. Plaši se da ne prođe kao što je bilo sa ,,Zadrugom 1", što je više starija, sve se više plaši. Ja sam Marka odmah provalio, da je dobar da Lunu - odgovorio je Gagi.

