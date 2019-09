NE ŽELIMO PREZIME ĐOGANI! NATALIJA TRIK O MUŽU SANIJU, ZADRUZI, PREVARAMA: Gagi i Sani su bili nerazdvojni, đuskali su zajedno, a onda se nikad više nisu ČULI! Kad Đole čuje OVO biće ludnica

Natalija Ibraimov, supruga Sanija Trik FX, priznaje da je njen muž ušao u rijaliti "Zadruga" da bi se nakon 25 godina karijere konačno otkačili prezimena Đogani, za koje ih publika vezuje.

Iako oboje već imaju rijaliti iskustvo iza sebe, ovoga puta ulogu rijaliti-igrača preuzeo je njen suprug, a Natalija kaže da nema para za koje bi dala svoj miran san.

"Nema tih para zako je bih ja ušla ponovo u rijaliti. Samo jedna stvar zbog koje mene više nećete gledati pred kamerama rijaliti je nespavanje. U ovim godinama to ne bih podnela", rekla je .

"Živ se čovek na sve navikne, pa tako sam i ja na one uslove. On, hvala bogu, neće imati muke koje sam ja imala na "Farmi". To mi je olakšanje kada pomislim da neću biti s njim možda i godinu dana", dodala je Natalija.

Kada je odlazio od kuće, za šta si mu rekla da nikako ne sme da uradi?

-Šta misliš? Ciljaš možda na ove dobre ribice ovde, znam ja. Znaš kako, ja sam u stanju da uđem tenkom transporterom u Šimanovce ukoliko primetim neke sumnjive radnje. Nije nikakav problem!

Šta će Sani da ponudi publici?

On je zanimljiv čovek. Njemu ne treba muvačine i slične priče, to nek rade mlađi, ima ih mnogo. Sani je čovek u godinama. Ne bi bilo prikladno. Jedino ako mu dovedu neku tetu naših godina, pa onda s njom. Nek se svađa, ali samo da ne nokautira nekoga, nedaj bože.

Šta je bilo da uđe i vaš sin Dejan?

Mama je rekla da, ali on se sada premišlja. Do njega je.

Šta misliš, kako će Gagi Doganii Sani funkcionisati zajedno?

Prvo, moram odmah da razjasnim ono što me ajviše nervira. Njih dvojica su odrasla zajedno. Živeli su ulaz do ulaza. Bili su nerazdvojni do perioda do kada su đuskali zajedno. Posle toga više ne. Nikakav kontakt. Naglašavam, mi nismo Đogani. Zato Sani i ulazi u rijaliti, između ostalog.

Kakvo mišljenje imaš o Đoganijevima?

Mi smo sarađivali s njima kao klinci. Poštujem tu porodicu. Đole nas je mnogo čemu naučio, savetovao. Protiv tog imena i prezimena nemam ništa. Ali mi smeta što posle 25 godina na estradi idem ulicom i kažu: "Evo ih Đogani. "Treba da se skinem gola ili ošišam naćelavo da mi kažu: "Evo je Natalija Trik FX"?

Kakvo mišljenje imate o Đoletu Đogani?

Moram da każem da njega veoma poštujemo. Đole Đogani nas je uveo u sve ovo. Mnogo nas je naučio. Pokupio je Sanija, Bakija i Gagija bukvalno iz peska. Postali su to što jesu i svako ima neku svoju karijeru.

Da li misliš da je Luna Đogani bacila senku na Đoleta svojim ulaskom na estradnu scenu?

Ne verujem da Luna može da mu pomuti slavu. Đole mnogo radi. Možda on nije popularan u našoj zemlji, ali inostranstvo je njegov teren. On i Vesna rade dosta svadbi, a zna se da su tamo pare.

Šta ti konkretno misliš o ulasku Lune Đogani među pevače?

Za svakoga ima mesta, pa i za Lunu. Ako ti odeš u klub i imaš publiku, da li treba nešto da se kaže? Publika je ta koja određuje cene. Ona je iz muzičke porodice. Mislim da će da vežba na svom glasu, ona ima to nešto. Meni je super i drago mi je zbog nje. Meni je krivo što moj sin neće da krene našim stopama.

Već na lekarskom pregledu pale su male svađice između Dalile Dragojević i Sanija, šta se zapravo desilo?

Ma ne, nije bila nikakva svađa između Dalile i Sanija, ona je moja drugarica, divna osoba, i ona i njen Dejan. Meni je drago što je tako ispalo. On se samo našalio, ali je ispalo da ima nešto protiv Dalile. Ne smeta nam. Ispala je zanimljiva priča.

