BORA NAŠAO TAJNI PROLAZ! U suzama priznao da je planirao da POBEGNE ZA FILIPOM?! Evo ko je JEDINI uspeo da ga smiri!

Pošto se malo slegla prašina posle izlska Filipa Mijatova samo četiri dana od početka "Zadruge 3", Bora Santana priznao je da je "zapao u krizu" te da je pronašao mesto odakle može da se pobegne iz rijaliti kuće.

Ovo je priznao zadrugarima u dvorištu, a Janjuš je odmah skočio da ga teši kako je znao i umeo.

"Malo pre sam bio tamo, bio sam iza, da pobegnem sam hteo. Hoćemo li izdržati sve ovo? Ne mogu više da izdržim, odvratno mi je sve, ne mogu da blejim s ljudima", jadao se Bora Janjušu i Radetu, koji su ga ubeđivali da ostane i da ne drami.

"Šta plačeš? Izdržao si dve godine. Kako je nama? Mene dete čeka. To ti je samo gore. Ne bih to poželeo ni najgorem dušmaninu. Meni su ličnu kartu vratili nedavno, to ti je pravilo, šta ćeš. Možemo da napravimo dobar šou, vidiš da je dobra za*ebancija", govorio mu je Janjuš, koji je zatim zamolio Drvo mudrosti da mu omogući da promeni ime u Leandro Santana Barbosa.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir