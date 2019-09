DARKO LAZIĆ JE ODMAH ZNAO DA JE ČIPKA MOJA: Miljana Kulić nekad je proganjala pevača, a evo šta je uradila na ŽURKI! (VIDEO)

Miljana Kulić bila je kod Drveta mudrosti i ispričala šta se desilo na žurki sa Darkom Lazićem.

Ona je ispričala da mu je dala čipku, koju je nosila preko kupaćeg kostima na moru, a onda objasnila zbog čega.

foto: Pritnscreen

"Stefan Milošević me je pitao da li imam neki veš ili brushalter da bacim Darku Laziću. Ja sam mu rekla da je čovek oženjen i da me ne zanima u tom smislu. Rekla sam mu da mogu da mu dam. Našla sam crnu čipku koju sam nosila na moru, ali sam rekla Stefanu da se ne sazna da sam ja to dala i Darko kao da je znao i pitao je da li je to moje. Ja neću da se priča kako sam ja oženjenom čoveku bacala čipku. Mnogo sam se obradovala kada je on došao. Imala sam tremu, nisam znala kako ću da reagujem. Ja njega mnogo volim, i njega i njegovu porodicu", rekla je Miljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kurir