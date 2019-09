GAGI ĐOGANI POTONUO OD BLAMA: Sviđa mu se OVA ZADRUGARKA, znaju se od kad je ona bila DEVOJČICA! (FOTO)

Gagi Đogani ustao je za Crnim stolom i otvoreno priznao da mu se dopada Ivana Šopić.

Lunin otac rekao je da Ivanu zna od ranije, a već je pred Drvetom mudrosti otkrio da mu se Šopićeva i fizički dopada.

foto: Printscreen

"Osetio sam njenu energiju još prvi dan, ona je bila u mojoj plesnoj školi dok je bila klinka. Danas smo razgovarali, i dalje je ista. Dopada mi se i fizički. Ostaćemo prijatelji i to je to", rekao je Gagi, a Ivana se nadovezala:

"Hvala ti, Gagi. Ja sam imala 10 godina kada sam bila u školici. Iskreno sam posumnjala na to. On je meni to otvoreno rekao, ja sam rekla da možemo da popričamo, meni je on ovako super."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir