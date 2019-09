PLJUNUO SAM NA SEBE KAO MUŠKARCA, ALI JE SVE MOGUĆE: Tomović otkrio šta bi uradio da Stanija uđe u rijaliti, zadrugari ostali u ŠOKU! (VIDEO)

Vladimir Tomović objasnio je kako se oseća zbog bivše devojke Stanije Dobrojević i šta bi uradio kada bi ona ušla u rijaliti.

Crnogorac kaže da ga je sramota što je ikada bio u vezi sa Stanijom.

"Ja sam napolju rekao da me je sramota što sam bio sa njom. Ja sam pljunuo na sebe kao muškarca. Bio sam mizerija. Ja bih voleo da ona ovde uđe. Ako ona želi da ja budem vazduh, ona će to biti za mene. Ukoliko želi svađu, ja ću biti prvi za to. Sada ne bih bio u vezi sa njom, ali svašta se dešava i ovde je sve moguće", rekao je Tomović.

