DEJAN JE UVEK TU, ALI JA IPAK TRAŽIM NEKOG DRUGOG: Dalila u SUZAMA bacila senku na svoj IDEALAN BRAK! Pa pomenula NJEGA! NEČUVENO! (FOTO)

Dalila Dragojević rasplakala se u rajskom vrtu pa priznala da joj nedostaje da se sa nekim ispriča, neko ko bi joj bio rame za plakanje, pošto se oseća usamljeno u zatvorenom prostoru kakav je rijaliti. Ovo i ne bi bilo čudno da takmičarka nije ušla sa svojim suprugom Dejanom Dragojevićem.

"Dejan sve čuva u sebi, ja sve moram da ispoljim i suze i smeh. On jeste tu da me usteši i da me ohrabri, ali ja uvek tražim nekog drugog sa kim ću da se ispričam", priznala je Dalila pred milionskim auditorijumom pa bacila senku na svoj brak sa Dejanom, za koga su svi mislili da je idiličan.

Ona je kao razlog svojih suza navela svog oca, pa i velelepnu kuću koju je sagradila sa svojim mužem.

"Malo sam se rasplakala, udarile su me emocije, malo sreća, malo tuga. Nedostaje mi mnogo stvari, meni bliski ljudi. Najteže mi je palo kada sam se pozdravljala sa ocem. Nedostaju mi njihovi saveti. Lepo mi je na jedan način, na drugi mi je skroz čudan. Uvek me ubijaju razmišljanja o budućnosti. Nedostaje mi naša kuća. Ja se trudim da budem jaka, ali neke stvari mi teško padaju. Nemam kome da se obratim. Uplašim se, jer pomislim da ne mogu da izdržim. Ja nisam nikome želela ovde da otmem krevet, pa ove igrice, ništa ne bude kako treba. Tako poželim nekad da mene neko zagrli i da mi kaže da će biti sve u redu. Bilo mi je teško na ulasku, preplakala sam ceo dan u apartmanu. Uvek se čudno osećam u zatvorenom prostoru

