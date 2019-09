DRAMILA SAM KAO DA JE NE ZNAM ŠTA URADIO! NADEŽDA ZABORAVILA NA BATINE: Sve se dogovorila sa Tomom oko BEBE, samo se u vezi OVOGA ne slažu!

Nadežda Biljić koja je trudna sa Tomom Panićem, od kog je dobila batine, priznala je kako se sada oseća posle svega.

"Menjam raspoloženja, spavam, pa ne spavam, vrti mi se u glavi, povraćam, jedem... Ali u suštini se osećam srećno i lepo. Kod mene u životu ne može ništa normalno da se desi, meni se život menja preko noći. Ja sam se opustila da ću ikada moći da imam decu... Prvo sam bila šokirana, dugo vremenski nisam uradila test, jer sam se bojala da nisam trudna, pa nisam želela da se razočaram. Želela sam dete odavno", govorila je Nadežda.

foto: Printscreen/Premijera

"Ja sam htela prva tri meseca da to bude malo u tajnosti, jer sam znala da će biti zluradih komentara, kao što su: "Dabogda umrli i ti i dete". Nema potrebe za DNK testom, dete je Tomino", nastavila je Biljićeva.

Bivša zadrugarka istakla je i da je dete Tomino, kao i da se sa njim čula, nakon što mu je istekla zabrana prilaska.

foto: Printscreen/Premijera, Printscreen/Instagram

"Desila se ta priča sa Tomom... Šta će biti sa nama, ne znam. Malo smo napravili famu i on i ja. Ja sam tu dramila, kao da je ne znam šta uradio. Prenaglili smo, jer smo dva ista karaktera. Udario tuk na luk, niko nije hteo da popusti, ja sam na kraju odlučila da popustim. Čuli smo se, ako se on ne slaže sa imenom za dete, onda nema veze. Obavili smo zreo razgovor. Priželjkujem da dobijem ćerku, ali pošto priželjkujem dobiću dečaka. Danas sam Tomi rekla ime, on mi je rekao: "Samo ti maštaj". Rekla sam da hoću da se dete zove Kosta, ljubi ga majka, biće košarkaš. Majka je bila sa mnom u stanu kada sam uradila test, tata nije bio ljut, bio je više zabrinut", rekla je bivša zadrugarka u "Premijeri".

"Zabrana je istekla, imamo još neke stvari da završimo, da ne bi dete ostalo bez tate (smeh). Ovo dete je, smatram, došlo kao blagoslov meni i njemu da shvatio da imamo trećeg člana i da se ne vrti sve oko nas", izjavila je za kraj Nadežda.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Premijera

Kurir