MILOŠ BOJANIĆ SKLOPIO PAKLENI DOGOVOR: Ulazim u Zadrugu da zavedem red! Sve ću da ih razbucam!

Miloš Bojanić uskoro će postati novi učesnik „Zadruge 3“. Kako Kurir saznaje, folker je bio juče na televiziji Pink i dogovorio se o ulasku u rijaliti.

Iako je u proteklom periodu demantovao navode da namerava da uđe u najgledaniji rijaliti šou program kako bi pojačao ekipu, ovog puta pristao je na taj izazov, ali pod jednim uslovom - da sa sobom poveze čuveni Titov oltdajmer, koji mora da restaurira do dogovorenog termina.

- Bojanić je u životu stekao dovoljno novca za lagodan život i ne mora da brine za budućnost. Zna se da on ima brojne nekretnine i da ume s parama koje je zaradio od pevanja. Međutim, u njegovom slučaju pare nisu ni bile presudne, već poštovanje prema Željku Mitroviću. On je više puta govorio da mu je vlasnik Pinka omogućio neke stvari i dosta mu pomogao u životu, pa je ovo najlakši način da mu se oduži za sve to - kaže naš izvor i dodaje da je folker u ovoj ponudi prepoznao i izazov.

- Bojanić se pomalo i uželeo adrenalina koji pruža rijaliti. Hteo bi da odmeri snage s novim, mlađim učesnicima i još jednom dokaže sebi da je najbolji, budući da je briljirao u „Farmi“ 2010. godine i zato je tada i pobedio, a i njegovo učešće u „Dvoru“ je bilo zapaženo. U „Zadruzi“ ima dosta ljudi koje privatno voli, a među njima su Ivan Gavrilović i Gagi Đogani. Nije bilo razloga da ne uđe, pogotovo kada mu je Mitrović rekao da će za svoj oldtajmer dobiti posebnu garažu. Tu će Miloš na miru moći da doteruje automobil, što mu je poslednjih godina najveća preokupacija pored pevanja - zaključuje naš sagovornik, čije navode nam je potvrdio i sam Bojanić, doduše, ne iz prve.

- Neću da pričam o tome. Videćete - rekao je ljutito folker, da bi na naše insistiranje smekšao.

- Dobro. Ulazim u „Zadrugu 3“ da zavedem red i da ih sve razbucam tamo! Kad Miloš uđe, sve će se promeniti - rekao je pevač za Kurir.

Već izdominirao

BOJANIĆ POBEDIO ZORICU I FIRČIJA foto: Dragana Udovičić, Nebojša Mandić

Bojanić je privukao veliku pažnju javnosti kada je u „Farmi“ 2010. ušao u klinč s koleginicom Zoricom Brunclik i bubnjarom Ivanom Feceom Firčijem. Miloš je s njima vodio ljute bitke, pljuštale su uvrede i provokacije u Lisoviću, a folker je uspeo da izađe kao pobednik, ne samo u rijalitiju nego i na sudu, gde je pobedio Zoricu, za koju je kasnije rekao da joj sve oprašta, što za Firčija ne važi.

- On je budala. Pljuvao je na srpsku nošnju, na moj narod, to ne opraštam - izjavio je Bojanić za medije.

