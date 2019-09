LEPA LUKIĆ OBMANULA NACIJU: Evo šta je pevačica govorila pre nego što je ušla u RIJALITI, ostaćete u ČUDU!

Lepa Lukić ponovo je učesnica rijalitija, a niko se ne seća šta je govorila pred sam ulazak u "Parove 8".

Pevačica je govorila da neće ponovo ući u "Parove" s obzirom na to da ima previše ljudi.

"Ma ne, više ne. Gde da uđem? Pre je bilo manje ljudi, to je bio izazov za mene, volim sve kao majmun. Više su me zvali jer važim za duhovitu ženu, koja je izigrava zvezdu, a zvezda jesam. Volim da se šalim na svoj i tuđi račun, verovatno me zato zovu, ali ovog puta ima previše ljudi, previše su mladi i ne mogu da podnesem da budem sa 50 ljudi", govorila je Lepa.

