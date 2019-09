10 PUTA SAM ODLAZILA OD NJEGA, A ON BI ME UVEK VRAĆAO! Sanja progovorila o batinama iz braka: Nisam više mogla!

Sanja Mirkov nervoznim tonom priznala je usred "Parova" da njen sadašnji momak, s kojim planira budućnost, zna za pakao kroz koji je prošla sa bivšim. Iz tog razloga, ona se ne boji da će bilo ko da "prospe" kakve informacije u javnost koje bi ugrozile njen boravak u velelepnoj vili u Zemunu, kao i vezu koju trenutno održava.

"Moj sadašnji dečko zna celu moju prošlost. I moja ćerka je pričala... da me je tukao... (bivši) Živela sam sa njim šest godina, ali više nisam to mogla da podnesem. Varanje... Bukvalno smo stavili tačku. Ja sam otišla od njega. Deset puta sam odlazila i deset puta me je vratio! Pokušala sam zbog deteta i sve, ali... u svakom slučaju kraj", ispričala je ona, koja se u vili najviše druži sa Alberton Galorinijem.

"Ne gajim emocije prema njemu. On mi je dobar prijatelj ovde, pijemo kafu, jedemo, pričamo, ja o mom dečku kako mi fali, a on meni o svojim problemima, uvek imamo neku temu za razgovor. Ja prema njemu ništa ne osećam", odmah je rekla ona, kako bi izbegla "rijaliti priče" koje bi eventualno mogle da se rode.

Ipak, mnogi su primetili njihove poglede i nisu svi tako sigurni da među njima nema nečeg jačeg od toga.

