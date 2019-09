SVI U NASELJU JE ZOVU LOPUŽA, ZOROM SU JE IZNOSILI IZ KAFIĆA: Komšije Tare Simov iznele PRLJAVE detalje, ovako se ponašala zadrugarka!

Tara Simov godinama je živela sa majkom u Žarkovu, pa je komšiluk iz tog kraja otkrio neke detalje iz njenog života.

Komšije kažu da je Tara u pubertetu bila veoma problematična, zbog čega su je gotovo svi iz zgrade izbegavali.

"Nedavno sam saznala da je Tara u rijalitiju, lako sam je prepoznala, jer se uopšte nije promenila. Tara je četiri godine živela sa majkom u našoj zgradi. Ne mogu da se setim kako se njena majka zove, ali znam da smo je svi u naselju zvali "lopuža". Prevarila je više od stotinu ljudi tako što im je na foru uzimala novac za telefone i kućne aparate, koje na kraju ne bi donela i samo bi nestala sa novcem", priča prva komšinica i navodi da je najveće prevare radila kada su "ajfoni" postali popularni u Srbiji.

"Voleo bih da imam nešto lepo da vam kažem o Tari i njenoj majci, ali nemam. Živele su ovde nekoliko godina, a gotovo da nije bilo noći da se iz njihovog stana nije čulo urlanje i klanje. Bila je prgavo dete koje laje na zvezde i nikada u toj porodici nije bilo mira. Kada je počela da izlazi, kući se vraćala u zoru, iako je imala 14-15 godina", kaže komšija i dodaje da se seća i Tarinog starijeg brata, koga je ona pominjala u rijalitiju.

"Nije istina to što priča da ju je tukao i zlostavljao. Tarin brat je stariji 15 godina od nje i, za razliku od majke i ćerke, on je normalan. Retko je dolazio ovamo, jer ga je užasavalo ko su mu majka i sestra. Taru znam veoma dugo, jer imamo isto društvo. Negde posle šestog razreda počela da se druži sa starijim momcima. Sedela je sa muškarcima koji su imali 35-40 godina, pila i užasno se ponašala u njihovom društvu. U zoru bi je iznosili iz kafića, ali je ona mislila da je to kul i da je riba", zaključuje izvor.

