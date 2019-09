JEDVA SU JE ISPRATILI IZ RIJALITI KUĆE! Ugasila sam se, a i šta će njima neka bakica od 63 GODINE?!

Iva Grgurić i Monja Milenković Marenzi prethodne noći takmičile su se za ostanak u Beloj kući "Zadruge 3". Iva je uspela da se izbori, te je zato Monja pokupila svoje stvari pa nakon studija gde j uje dočekala Dušica Jakovljević otišla svojoj kući.

Zadrugarima je Monjin odlazak prilično teško pao, posebno onima koji su počeli aktivno da se druže sa glumicom.

"Ja sam se ugasila. Ušla sam nespremna, to me je grizlo neko vreme. Dušice, teško mi je što nisam došla do pozorišta. Ljudi su tamo umreženi, pripremljeni. Mene su ljudi u pozorištu ili voleli ili mrzeli. Videli ste na kraju, oni sa kojima sam se družila, bili su mi privrženi. Rekli su mi da sam se pogrešnima priključila, jer sam se družila sa decom. Moja priča nije stigla ni do onog A. Previše je starih igrača. Onaj donji dom je mlad. Šta će njima neka bakica od 63 godine? Moja energija je meni donela probleme", izjavila je ona poizlasku, pa se osvrnula na šuškanja o navodnoj aferi sa oženjenim Gavrilovićem.

"Ja ne znam da li sam ja rekla da ja imam 10 godina mlađeg supruga, sa njim sam 30 godina. Meni nije potrebna ta relacija sa muškarcima. Oni su odigrali par igrica, ne samo Ivan. I ovaj gospodin koji je izašao, Raća. Ta matrica je krenula odmah po ulasku", istakla je ona.

