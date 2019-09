JOŠ MI SAMO FALI DA IZABELA ČUJE: Albert voli STARIJE žene, a sviđa mu se SLAĐA! Ona se crveni dok je Dinin brat HVALI!

Mnogi su primetili da "sevaju varnice" između Slađe Petrović i Alberta Galorinija, pa su i oni priznali šta se dešava.

"Možda je to ispalo spontano, ali stvarno mi to nije bila namera, nemojte molim vas. Tu je Dina, jedna od mojih dobrih drugarica i drugarica moje ćerke", rekla je Slađa.

"Nemojte da nam kvarite drugarstvo, na kraju neću ni sa kim pričati. Ona meni prija kao osoba, baš je dobra. Ona super izgleda za svoje godine", rekao je Alberto.

"Od mene stvarno to ne može da se očekuje, još Izabela to da čuje, samo to mi fali", izjavila je Slađa.

