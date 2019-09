SKINULA GAĆE I URADILA GNUSNU STVAR PORED NJEGA: Požgaj otkrio ŠOK detalje iz rijalitija, ovo niste VIDELI!

Aleksandar Požgaj otkrio je gadne stvari koje su se dešavale u rijalitiju tokom njegovog boravka tamo.

On je priznao da su učesnici nekada preterivali u alkoholu, a posebno žene.

foto: Printscreen/Happy

"To je sve normalno, ljudi se prepiju. Neću da ih imenujem, bilo je da odvedu ljude na ispiranje, ali Bogu hvala da se to ne prikaže. Žene su gore sa alkoholom, one to sipaju u neku šolju, pa kad ih udari u glavu, nije im dobro", rekao je on i dodao:

"Natalija je razbila nos kada se toliko napila. U jednom trenutku je skinula gaće i p*šala, pa je to uradila i po Mastoru koji je spavao pored nje u krevetu. Čučnula je i kod šanka i zaboravila da skine gaće, pa je p*šala. Mi smo se probudili i osetili to. Nikome nije bilo dobro."

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Damir Dervišagić

