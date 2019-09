MILJANA UDARILA DALILU, ZARATILE BIVŠE DRUGARICE: Dresirala si Dejana, odvojila od porodice, a J*BAO TE KO JE STIGAO!

Kulićeva i Dragojevićeva uspele su da se posvađaju i potuku u „Zadruzi“, i to sve zbog ispovesti o zlostavljanju Milice Kemez.

Miljana Kulić udarila je po licu Dalilu Dragojević zato što je optužila Milicu Kemez da možda ne govori istinu o tome da su je roditelji napustili i da je odrastala u porodicama u kojima je bila i zlostavljana.

Ova tužna ispovest rasplakala je ceo region koji prati „Zadrugu 3“, a posebno emotivno reagovale su popularne Nišlijke. Miljana je doživela nervni slom kada je čula priču Kemezove, pa je zamolila majku Mariju da je usvoji i da živi s njima. Zato je Kulićeva tako burno reagovala kada je čula Daliline optužbe na račun Milice.



- Vi možete da radite šta hoćete, nećete od mene napraviti monstruma. Pokušavale ste to i u prošlom rijalitiju - rekla je Dalila Kulićkama.

Nakon što su potrošile argumente, počele su da vređaju jedna drugu, pa je Dalila nazvala Miljanu psihičkim bolesnikom. Kulićeva joj je prišla i rekla da ona ne može njoj tako da maše prstom ispred nosa, pa je pokušala da joj demonstrira kako bi to izgledalo, ali nije dobro procenila, pa je okrznula Dragojevićevu po licu.



- Udarila me, udarila me! Milane, Miljana me je udarila - vikala je ona, dok je Miljana nastavila po svome.



- Ćuti, bre, bila si sa svima, i sa Mladenom, nije te j*bao samo ko nije stigao. Tebi deset k*raca nije dovoljno! A ovog Dejana si dobro dresirala, odvojila ga od porodice - vikala je Kulićeva, a Marija je dobacila kako se Dalila odrekla čak i svoje majke.



- Ja našla pravog, ti nisi nikog našla pa ti krivo. Bolesnice jedna, prijavljuješ oca policiji, otac ti tuče majku! Majku si udarila u drugoj sezoni. Moja majka nije u rijalitiju, ko kaže da me se odrekla. Vi ste obe bolesne, samo da se produkcija oglasi, da vidim šta ću da ti uzmem zbog ovog udarca - rekla je Dragojevićeva.

