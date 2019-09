DEVOJKA GA POZVALA, A ON JE OSTAVIO PRED MILIONIMA: Albert Galorini je sada slobodan, rijaliti učesnice ga već POHOTNO GLEDAJU!

Albert Galorini ima devojku koja ga čeka napolju, a sada se javila u rijalitiju, što on nije prihvatio kako su svi očekivali.

Galorini je sve vreme bio ozbiljan, a njegova sestra Dina rekla je kako je Aleksandra divna devojka.

foto: Printscreen/Happy

"On samo trči za njom i brine o njoj, ne sviđa mi se što je to tako. Ja njega volim, ako on ovo želi neka bude tako", rekla je Aleksandra, misleći na Sanju Mirkov.

"Ona odlično zna šta želim u životu, neću puno da otkrivam, to ću uraditi u "Poligrafu". Ti sama znaš šta je bilo, to je to. Drago mi je da si se javila. Ja ništa loše nisam uradio, niti sa i sa kim bio. Nastavljam bez Aleksandre, ona sve dobro zna, ništa ja ne lažem, niti krijem", odbrusio je Albert.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir