Voditeljka rijalitija raskrinkala je učesnicu Ornelu Mijatović da je imala nešto sa Ivanom Marinkovićem.



"To je bilo napolju. On je meni pisao na Instagramu. Imam te prepiske, udvarao mi je pa je završio na blok listi", rekla je Ornela.



Takođe, dodala je da je on Nevenin dobar prijatelj pa da ne želi zbog toga da ga vređa i da zna dosta stvari o njemu ali ne želi da otkrije, jedino ako ga vidi u vili onda može sve da kaže.

foto: Pritnscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

