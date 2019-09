ŽABAC POSLE SVOJE TEŠKE ISPOVESTI NE MOŽE DA SE SMIRI: Stamatović napustio emisiju, uplašio se da u vilu dolazi OVAJ ČOVEK!

Nemanja Stamatović Žabac naljutio se i napustio emisiju kada je najavljeno da u vilu ulazi jedan muškarac.

U pitanju je Zoran Robija, za kog je voditeljka rekla da će doći kao gost rijalitija. Žabac je potom napustio emisiju, besan i uplašen.

"On je prvo tražio da Robija dođe, a sada ne želi. On se plaši da njemu neko nešto ne namesti. Ne razumem zašto mu nije dobro kada ste najavili Robijin dolazak", rekla je Jelena Golubović.

"Nisam naučio na neke reči. Nikada se nisam hvalio svojim životom, svi me pitajte kada izađem, a ovde me gledate kao mečku Božanu. Dovedite ga da on i ja pričamo ovde", rekao je Žabac.

