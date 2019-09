MILICA GLUMI ŽRTVU I NEVINAŠCE, A POKVARENA JE I LJIGAVA: Marija Ana osula po zadrugarki koja ima S*KS sa njenim BIVŠIM! Kemezova bacila oko na Filipa mnogo RANIJE!

Bivša devojka Filipa Đukića, Marija Ana Smiljanić odlučila je da progovori o njegovom odnosu sa Milicom Kemez.

Marija Ana upoznala je Milicu kada je izašla iz prve "Zadruge", a nakon toga su se čule zbog reklame za frizerski salon koji Kemezova drži.

"Od drugih ljudi sam saznala, iako me ne zanima, da se Milica upoznala sa Filipom pre "Zadruge", što znači da je, kada sam joj poslednji put bila u salonu i kada me je ispitivala o ljubavnom životu, pokušavala što više informacija da prikupi od mene, jer sam takođe saznala da joj se Filip dopao i pre ulaska. No nebitno, ništa to mene ne povređuje, niti mi je ona drugarica, niti mi on znači više", rekla je Marija Ana, pa nastavila:

"Jednostavno sam bila samo u čudu kako neki ljudi mogu do te mere da budu pokvareni i ljigavi, a da se predstavljaju kao žrtve i glume nevinašca. Što se tiče njihove "ljubavi", nema nikakvih sličnosti u njihovom odnosu sa našim kakav je bio. Štaviše, smešna mi je priča, ona je odlepila, Filip k'o Filip, isti kao i na "Farmi", igra se, cilj mu je što više devojaka da ima. Samo sam ja uspela da ga smirim, teško da će neka druga moći, pogotovu takve devojke poput nje. Ma kakve sličnosti, ne želim ni da se poredim sa njom."

