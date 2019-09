BACILA OKO NA ZDRAVKOVIĆA, A BIVŠEG JOŠ NIJE ZABORAVILA: On je najlepši u vili, ali od toga nema ništa: Sneža Kušadasi NIKAD ISKRENIJA!

Snežana Jovičić otvorila je dušu pa priznala da Dušana Zdravskovića smatra najatraktivnijim muškarcem u vili "Parova". Međutim, pošto nije sigurna da li joj ljudi prilaze zato što je upoznata s rijaliti cakama ili zato što je dobra osoba, ona ne planira da razvija tu priču. Takođe, kako je još jednom istakla, ona je u januaru raskinula dugu vezu, te za ljubav još uvek nije ni spremna.

"Dušan je jako simpatičan dečko. Najlepši ovde u vili, ne mogu da lažem. Meni je on sinoć bio jako zabavan, zanimljiv, uneo je neku drugu euforiju, neku drugu energiju u vilu. Pokrenuo je atmosferu", prisećala se ona žurke.

"Ne, ne, ne, nisam ja spreman za ljubav, zaista. Ja sam raskinula ozbiljnu vezu pre par meseci, to znaju svi i još uvek sam onako povređena, razočarana i trebalo bi mnogo neko da se trudi oko mene da bi me osvojio", a ona sumnja da će se to dogoditi u vili.

"Ja sam raskinula ozbiljnu vezu u januaru. Živela sam pre toga sa dečkom šest meseci... Mi smo se posvađali, pa smo se pomirili napolju nakon mesec dana od mog izlaska (iz rijalitija), počeli posle da živimo zajedno... Nismo se slagali u nekim stvarima, pre svega pogled na život i tako dalje. Ti kad se zabavljaš sa nekim, ti vidiš neke njegove druge osobine. A ti kad živiš sa nekim, vidiš apsolutno nešto treće. Jednostavno, jedno drugome nismo odgovrarali", bila je iskrena Sneža Kušadasi, kako je još zovu.

"Pre dve godine sam bila šesto mesto, ove idem do prvog", zaključila je Sneža.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir