BIVŠEG MUŽA SAM OSTAVILA ZBOG KOCKE! JEDNOM MI JE PRETIO: Lepa Lukić progovorila o privatnom životu, dosad nije ispričala OVU NEPRIJATNU SCENU!

Lepa Lukić progovorila je o svom odnosu sa Milutinom Radosavljevićem Milijem, ali i bivšem mužu.

Pevačica je naglasila da Mili neprestano iznosi laži o njoj i o drugima.

"Nije humano da me maltretira, nemam dvadeset godina. Ljudi ovde vide da sam ja normalna žena, samo njemu ne odgovaram pa laže. Izmislio je svakakve gadosti, a sve radi da bi opet ušao u rijaliti. Narod zna ko je Mili", rekla je Lepa i dodala da joj je kocka zabava:

foto: Printscreen/Happy

"Nikad ne igram krupno, to je čista zabava, a Mili je to opisao kao zavisnost. Ja nemam nijedan porok, to je neki izduvni ventil."

Lepa kaže da je bivšeg muža ostavila zbog toga što se kockao.

"Bivšeg muža sam ostavila zbog kocke, kockao se non-stop. Pretio mi je da će me gađati jajima na koncertu. Ja pevam, a noge mi se tresu, mislim se, obrukaće me! On dolazi jednom i drži ruke iza leđa, ja se sva uplašila. Kad on vadi buket ruža. Ništa, ja primila cveće. Pratio me je posle rastave svuda, gledao da ne izađem sa nekim drugim slučajno. Na samrtnoj postelji posle dosta godina je tražio da me vidi, ali njegova žena mi to nije prenela, to mu je bila poslednja želja. Na sahranu sam mu otišla, ludo me je voleo", rekla je Lukićeva.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir