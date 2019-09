MAMA, KUNEM TI SE U ŽELJKA, TRUDNA SAM! Haos u rijliti kući: Marija Kulić BELA KAO KREČ, a ovo je bila ZOLINA PRVA REAKCIJA! (VIDEO)

Miljana Kulić dramatično je saopštila majci Mariji da je uradila test i da je pozitivan, te da je zaista u drugom stanju. Ona ju je uveravala da zato ima mučnine, pa joj se po prvi put zaklela u bebu Željka da ne laže.

Marija je prebledela i nikako nije mogla da prihvati informaciju.

foto: Printscreen

"Mama, kunem ti se u Željka, trudna sam", vikala je Kulićeva i pokazivala test, kako majci, pa tako i u rijaliti kameru, dok je Lepi Mića pokušavao da smiri i jednu i drugu.

Lazar Čolić Zola ubrzo je obavešten da će uskoro postati otac, a ovo je bila njegova reakcija:

"Čuo sam neke priče, ne znam šta je istina. Nisam čuo to do sada, nemam šta da izjavim, u šoku sam. Nemam ništa protiv, drago mi je, srećan sam, ako je tako ne bežim od toga. Ona zna sve što smo pričali. Ja ne znam da li je to istina. Malo sam pogubljen, majke mi. Sve pozitivno mislim, srećan sam", ponavljao je Pinku on, a kada je čuo kako je Marija reagovala bio je kratak: "Dobro, nema veze, doći će to sve svoje", zaključio je on.

foto: Printscreen

"Ovo si mi priredila drugi put u rijalitiju, dete ti je malo, znaš koja je to odgovornost", pričala je Marija i držala se za glavu koliko ju je tresla panika.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir