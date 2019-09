ON VAM ISPIRA MOZAK, IDITE BRE U KU*AC! Tomović se jedini suprostavio Lepom Mići, skočio na njega, hoće da ga PRETUČE! (VIDEO)

Iva Grgurić otkrila je svoju prošlost, a onda je Lepi Mića izneo svoj stav o tome što je Iva nekada bila sponzoruša.

On je rekao da su mnoge zadrugarke i zadrugari narkomani i osobe lakog morala, što je Vladimira Tomovića izbacilo iz takta.

"Vi ste narkomani i kurve, mene ne zanima šta vi radite, ali jeste", vikao je Mića, a Tomović se nadovezao:

"Ako ja ustanem ovde kažem da ste narkomani i ku*ve, vi jeste? Je l' da? Je l' moguće ovo, ovaj nam ispira mozak. Idi bre u ku*ac. Ženu koju ne poznaješ uzdižeš ovde. Nisi me okrenuo da me pitaš kako sam. Našao si nju da uzdižeš i sad da pričaš to o njoj, još i pre rijalitija."

