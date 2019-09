PONEO ME NOVAC, GLEDALA SAM GA KAO BOGA! KRIVA SAM ZA SVE: Zagrepčanka OTEKLA OD SUZA, iznela još detalja o TAJKUNU koji ju je PLAĆAO i maltretirao! (VIDEO)

Iva Grgurić priznala je da devojkama ne želi da bude uzor, ali i šta je mislila o Marjanu Šariću, za kog je rekla da ju je godinama zlostavljao.

Ona je Milici Kemez ispričala da u Zagrebu o njoj kruže priče, pa je želela da iznese svoju verziju.

"Ko ima pravo mene da osuđuje? U tom trenutku ja nisam znala za bolje, to mi se tad svidelo, ta pažnja mi se svidela. Novac me je poneo, meni je moja mama rekla da ako je nju novac poneo u 40 godina, kako mene neće. Ja sam u njega gledala kao u Boga, govorila sam majci da je on moj anđeo čuvar. Ja sam rekla curama da sam ja kriva za sve i da nisam primer koji treba da prate", pričala je Iva kroz suze i dodala:

"Vodila sam miran i normalan život, nisam se dotakla ove teme 3 i po godine. Bila sam svesna kada uđem da će se to provući."

