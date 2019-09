NE MOŽE DA TRPI DA JE ZOVU SANJA PROSTITUTKA: Mirkova se požalila na 3 stvari, a ono što je tražila će vas ŠOKIRATI! Tražila je doktora zbog OVOGA!

Sanja Mirkov rekla je da ima dve želje, da vidi dečka i dete, a onda je njen zahtev šokirao gledaoce.

"Želim da izađem napolje, da vidim sina i dečka, nisam dobila ni poziv sa njima. Nije u redu ni što me zovu Sanja "prostitutka", ja ovo ne mogu. Juče je Mira bila na vratima i rekla da je ovde svako nešto, Maja je masaža, a ja sam prostitutka. Ne želim da se to više ponavlja, morala sam to da radim, znam ja svoje razloge", rekla je Sanja Mirkov.

"Dete može da dođe ukoliko tvoj muž bude hteo da ga dovede, a dečko ne može", izjavio je Merlin.

"Ako možete, skinite mi frizera od honorara. Treba da radim i korekciju lica, moram da stavljam botoks na godinu dana. Ne stavljaju mi puno, moram to imati ispod očiju", dodala je Mirkova, a Merlin joj to nije ispunio.

