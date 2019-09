MARIJA DO DETALJA ISPLANIRALA MILJANIN ŽIVOT SA ZOLOM: Kupićete stan u Nišu, da ja mogu da kažem Siniši kad hoću da me stavi u kola i VOZI KOD DETETA! (VIDEO)

Marija Kulić smislila je kako će izgledati Miljanin zajednički život sa Lazarom Čolićem Zolom, ukoliko budu rešili da zadrže bebu. Ona je do detalja ispričala Mirku Gavriću, dok se za to vreme Miljana bunila, ali bezuspešno.

"Ja sam mislila da ćeš da se promeniš kada postaneš majka. Ali ti se nisi promenila, još gora si. Moj deda Jeremija i baba Savka će da idu da joj pomognu. Čovek nema ni posao. Neka kupe stan u Nišu, da ja mogu kad hoću da kažem Siniši da me stavi u kola i da me vozi da vidim mog Željka, moje zlato, moja radost. On namerno hoće da je odvede u Banja Luku. Nikada neću da dozvolim da mi ode Željko. Ne mogu da ga smislim. On mora da nađe posao, da dokaže da je sposoban. Šta treba deca da krenu u školu, da ne znaju šta da napišu kad je tema ''Moj tata''. Ja sam moje rekla, nikada me nije poslušala", govorila je Marija.

"Uvek sam bila odgovorna. O čemu se ovde radi. Uvek sam bila odgovorna, čuvala sam. Ne znam šta ću, Željko i sada zove tatu", pokušala je Miljana, pa zaplakala.

