MINA BACILA TOMOVIĆEV PRSTEN?! Promenila je najviše momaka, ali ĐETIĆ joj došao glave! PLAČE, KUNE, a EVO šta je BIVŠU PROSTITUTKU DOTUKLO!

Mina Vrbaški raspala se pa izjadala pred cimerkom Ninom Babić, a najmlađa učesnica rijalitija nije mogla suze da obuzda pošto joj Vladimir Tomović ne uzvraća ljubav istom merom.

"Zbog njega sam prsten skinula, sve sam promenila zbog njega. A on meni kaže da ja čekam 6. oktobar. Neću bre više ništa da čekam, neću da me niko ubija. Neću ni da sedim više i uzolaciji. Ma konjina ova, kreten. Ne zanima me više. Kakva crna ljubav, to su laži, to nije ljubav", plakala je Mina koja nije mogla da se smiri, a zadrugari pretpostavljaju da ona nije navikla na odbijanje muškaraca, a neodlučni Tomović, koji trenutno istovremeno "sedi na više stolica", je razlog njene patnje.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Mina Vrbaški javno je priznala pred milionskim auditorijumom da se od soje 16. godine bavila prostitucijom kako bi pomagala porodicu.

foto: Printscreen/Pink

Kurirr.rs, MV / Foto: Printscreen Pink

Kurir