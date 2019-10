BIO JE U ZATVORU 16 MESECI NI KRIV NI DUŽAN: Terete ga za TEŠKA KRIVIČNA dela, a ON nema veze sa tim! DIGLA SE PRAŠINA U PAROVIMA!

Pavao Vladilo priznao je tokom takmičenja "Parovi" da je bio u zatvoru skoro 2 godine, da je izašao zbog nedostatka dozaka protiv njega, ali da se postupak i dalje vodi. Zbog svega navedenog, takmičar nije smeo da iznosi detalje u javnsot.

- Bio sam u zatvoru 16 meseci. Tačnije, bio sam u pritvoru 16 meseci. Bio sam nepravosnažno osuđen na dve godine i dva meseca, ali je posle 16 meseci odluka Višeg županijskog suda bila da me puste napolje. Stavili su tih 16 meseci na ponovno suđenje, a ostatak koji mi je stavljen na teret da se odbaci. To znači da nije bilo apsolutno nikakvog dokaza za to što su me teretili, a teretili su me za razne stvari - izjavio je Pavao Vladilo dodajući da je procedura još u toku i da ne sme da iznosi detalje.

Na pitanje za šta se tačno tereti, rekao je da su to teška krivična dela poput droge, oružja, nasilja i otmica. Pavao Vladilo se branio da zna mnogo njih koji nevini čame u zatvoru, kao i onih koji su krivi, pa su na slobodi obrazlažući da poznaje mnogo ljudi iz kriminalnog miljea, ali to ne znači da je on sam takav.

- Nisam med i mleko, ali nisam ni agresivac - rekao je Pavao Vladilo, na šta se Jelena Golubović javila, da on jeste agresivac. Hrvatski učesnik je tvrdio da sve za šta se tereti ne stoji ,da će slučaj ići i do Strazbura ako treba i da za sve što se tereti ne postoje dokazi.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs, MV, Happy /Foto: Printscreen Happy

Kurir