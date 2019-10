BILI SU U BRAKU 16 GODINA, A ONDA JE DOŽIVELA PAKAO! Zorana otkrila bez dlake na jeziku: Sad živim sa majkom i pevam po KAFANAMA!

Zorana Losić otvorila je dušu u vili "Parova" i iznela potresne detalje iz privatnog života, za koje je malo ko znao. Ona je ispričala kako sa ocem nema skoro nikakav odnos, te da već sedam godina živi sa majkom i njeno dvoje dece koje je dobila sa drugim čovekom.

foto: Happy screenshot

Majka i otac razveli su se posle 16 godina braka, jer je počeo mnogo da pije i da ih maltretira. Poslednji put videla ga je pre oko 10 meseci.

"Nisam imala baš neki lep život kao neki ovde. Roditelji su mi razvedeni. Živim sa majkom već sedam godina. Ona ima dva deteta sa drugim čovekom. Snalazimo se tako, radimo, malo ona, malo ja. Ja pevam po kafanama, po klubovima, gde me kako zovu. Ona nekad krene sa mnom i tako to. Sa ocem sam u okej odnosima, ali nije to to. On mnogo pije, maltretirao nas je puno, zbog toga je i došlo do razvoda posle 16 godina braka. Teško m ije da idem tamo (kod njega)", iskrena je bila ona, ističući da su njenu majku "otpisali" kada je stupila u odnos sa drugim muškarcem kada se razvela, a onda još i dobila decu.

Iz tog razloga, porodični odnosi generalno su joj "zategnuti".

foto: Happy screenshot

