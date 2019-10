RUŽNO JE ŠTO JOJ JE TO URADIO DOK JE SPAVALA! Budi mangup pa joj se udvaraj kad je svesna: Jeleni Golubović srce puklo kad je saznala ŠTA SE DINI DESILO!

Jelena Golubović smatra da je noć kada je Mijatov ljubio Dinu dok je spavala nakobnija noć u vili "Parova". Ona je oštro osudila njegovo ponašanja, a onda i u čitavu priču uključila Dušana Zdravkovića, za kog sumnja da je i te kako umešan.

"Pogodilo me je ono što se Dini desilo, to je bila najkobnija noć u vili. Pogodilo me je zato što smatram da je ružno da muškarac u snu poljubi ženu ili žena muškarca. Budi mangup pa se udvaraj kad je neko budan i svestan. Ne mogu da verujem da neko podržava Mijatova", istakla je ona.

"I te kako mislim da je Zdravković umešan u taj sukob. Taman sam ga nahvalila, mislila sam da je on otkrovenje i onda sam se razočarala. On je logistička podrška, navijač u ovoj situaciji. Mijatov jeste kriv, jer je bio pijan, ali on je dobio vetar u leđa od Zdravkovića. On je podstrekivač. Njegova muška sujeta je povređena jer ga je Dina odbila pa je on dao znak Mijatovu", zaključila je Jelena.

