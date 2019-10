SPAVALA JE U KOKOŠINJCU I PROSILA ZA PARČE HLEBA! Milica je preživela PAKAO u haniteljskoj porodici: Ako bi skupila siću za ČOKOLADU, žena bi je TUKLA do krvi, a to nije najgora TRAUMA?!

Milica Kemez, učesnica "Zadruge 3", u hraniteljskoj porodici spavala je u kokošinjcu i morala da prosi za parče hleba.

Frizerka je pet godina živela sa jednom ženomu Beloj Crkvi koja ju je, kako Milica tvrdi, zlostavljala na sve moguće načine. Milica ima mnogo trauma iz detinjstva. Ima i ožiljke po glavi i telu. Ta žena ju je stalno tukla, a po kazni je morala da spava u podrumu ili u kokošinjcu. Pored Milice, u toj kući su živele i njena sestra i još dvoje usvojene dece. Dešavalo se da pronađe neku siću napolju i kupi sebi čokoladu, a kada bi ta žena to saznala, odmah bi je isprebijala i terala da spava van kuće. Često je morala i da prosi", priča dobro obavešteni izvor blizak Kemezovoj i dodaje da će učesnica rijalitija sigurno javno reći ime te žene monstruma.

"Milica je pronašla tu gospodu na Fejsbuku i pokazala mi je samo sliku, ali ne i ime i prezime. Verujem da će ona kad-tad izgovoriti njeno ime u Zadruzi". Ta žena i dalje usvaja decu iz doma i zarađuje na njima. Čak je i Bane Čolak čuo za tu ženu. Rekao je kako je čuo da ona postoji, ali je mislio da ljudi malo preteruju sa pričama, pa se šokirao kada je Milica potvrdila sve te priče. Zbog svega što je preživela kao dete Kemezova i dan-danas ne može potpuno da se oporavi. Na nju je ostavilo veliki trag i to što su je roditelji napustili i što nikada nije upoznala majku. Ima veliki strah od napuštanja. Brzo se veže za ljude i onda kada se razočara, to doživljava tragično. Definitivno nema sreće u ljubavi. Išla je nekoliko puta kod psihijatra zbog svih trauma, ali i on nije mogao da joj pomogne. Mora sama sa tim da se izbori. Ona je van Zadruge veoma zatvorena osoba", tvrdi sagovornica.

"Milica nema mnogo prijatelja. Ima ljude bliske ljude koji je podržavaju, a to su uglavnom njene mušterije iz salona. Ona ne voli mnogo da izlazi. Ode u provod jednom u tri meseca, a inače je po ceo dan u salonu i radi", dodala je Miličina poznanica.

