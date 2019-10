DIJANA JE UVEK BILA NASMEJANA, DOTERANA, A ONDA JE POČELA DA JOJ OPADA KOSA! Stefan Karić grcao govoreći o pokojnoj devojci: Jedno nikad neće da zaboravi! (VIDEO)

Stefan Karić u razgovoru sa Drvetom mudrosti prisećao se trenutaka koje je proveo sa bivšom devojkom, pokojnom manekenkom Dijanom Milojković. Kako je razgovor odmicao, bilo mu je sve teže, pa je čak i zajecao, posebno govoreći o njenoj borbi sa teškom bolešću.

Naime, Drvo da je pitalo da li je suzdržan prema ženama u rijalitiju upravo zbog pokojne misice. Tada, on je otvorio dušu pa počeo priču od samog starta.

"Ima istine, ali život ide dalje, pa me ne sprečava to toliko. Ja sa njom nisam bio dugo, tako da to nije razlog zašto sam suzdržan. Bila je najlepša koju sam poznavao do sada i mnogo sam je voleo", počeo je priču Karić.

"Bio je rođendan mom drugu, posle smo otišli do Ćuprije, da nađem gde živi, da joj odnesem cveće. Vozili smo se gradom, direktno sam naleteo na njenu kuću, preskočio sam ogradu i ostavio sam joj cveće na kolima i ujutru sam joj poslao samo poruku. Sledeći put je došla 22. oktobra u Beograd i tad smo se zvanično upoznali i otišli na koncert Dina Merlina, pa smo se na koncertu i smuvali", pričao je Karić, koji taj trenutak zasigurno nikada neće zaboraviti.

"Bila je uvek nasmejana, doterana, počela je međutim kosa da joj opada i zato smo se zajedno ošišali. Malo je tu bila poljuljana jer, normalno, kad se vidiš u ogledalu. Nije joj bilo svejedno, dok nije napravila tu periku. Bilo je tada kada joj je bilo baš dobro, a onda i kada joj je bilo baš loše. Niko nije mogao da vidi na njenom licu da joj nije bilo dobro. Ja sam to osećao! Duga je priča, ne želim da te davim, to je neki deo naše te cele ljubavne veze. Išli smo i pokušavali na sve načine, verovali smo u sve. Šta god da nam neko kaže, mi smo probali, ali ona na kraju nije uspela", pričao je Stefan kroz suze.

