ON JE MONTRUM! SVRŠ*O JE U TEBE! Miljana Kulić ispričala najintimnije detalje iz noći kada je spavala sa Zolom! SVE JE ISPLANIRAO (VIDEO)

Miljana Kulić razgovarala je sa prijateljem Mirkom Gavrićem o trudnići i njenom dečku s kojim čeka bebu Zoli. Mirko je hteo da popriča sa Miljanom oko intimnog odnosa zbog kog je Kulićeva ostala u drugom stanju, pa ga je zanimalo zbog čega je pristala na takav čin bez prezervativa.

"Zašto si pristala da imaš odnos bez zaštite ako mu nisi verovala?", upitao ju je Mirko.

foto: Printscreen Pink

"Zato što sam želela. Mislila sam da će nešto vreme da promeni", odgovorila je Miljana.

"Zbog čega si dozvolila da on svr*i u tebe? Ako me ubediš da je to uradio iz interesa, onda je on monstrum", ponovo ju je agresivnije pitao Gavrić.

Kurir.rs/Foto Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir