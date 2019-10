MARIJA NE PODNOSI ZOLU, A IMA ODLIČAN RAZLOG: Besna Kulićeva otkrila šta se desilo posle S*KSA Miljane i Lazara, tražio je OVO od njene ĆERKE!

Marija Kulić održala je predavanje Mirku Gavriću i svojoj ćerki Miljani, a onda otkrila zašto ne voli Lazar Čolića Zolu.

"On može sada da dođe i po ceo dan da nju nosi ovako, hranu da joj donosi, ta slika njegova neće promeniti ništa, razumeš? Jer on je pokazao kakav je čovek pre svega. On nju vodi posle odnosa sutradan, da joj kupi tabletu za dan posle. Šta ima više o tome da se priča? Ovo su neke bitne činjenice! Ti smatraš da je ona bitna, izvolite evo ti pevačice. Mene rijaliti čoveče ne interesuje, ovo je njen život! Prošle sezone sam izašla zbog nje! Nažalost, napravila je šta je napravila, prema tome nemaš pravo da pričaš ti njoj nešto, jer je ona povodljiva", odbrusila je Marija.

"Ali ja pomažem tvom detetu koje se oseća užasno! Jer ti nju napadaš! Kad budeš izašla, ako budeš našla klip gde ja njoj govorim da uradi ovako, ili onako, onda se ljuti. Ja sam njoj govorio uvek, šta god odlučila, da sam ja uz nju. Ali smatram da ona treba sebi da pruži priliku da shvati šta hoće. Večeras kad je došla i rekla ovako, onako, ja sam na klipu video da on nju voli. Ja sam rekao da joj dozvoliš da se uveri u sve što on priča", odgovorio joj je Mirko.

