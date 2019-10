ZOKI ŠUMADINAC PRESISAO! UPIO PREVIŠE POZITIVNE I NEGATIVNE ENERGIJE PA MU POZLILO?! Zokijev prijatelj OKUCAO zadrugara! A sve zbog BAJANJA!

Zoki Šumadinac završio je u bolnici na Dedinju na ispitivanjima pošto mu je pozlilo tokom trajanja "Zadruge 3". Naime, sukob je počeo sa Milicom Kemez, koja je rekla da se Šumadinac bavi crnom magijom, i da ju je omađijao. Iako je ona više puta rekla da se šalila, to je bilo dovoljno da se takmičar iznervira.

- Zoki je dobro, lekari rade dobro svoj posao, a nakon detaljnih pregleda, biće vraćen u Zadrugu. On je duša od čoveka, samo je osetljiv, jer upija i pozitivnu i negativnu energiju od drugih. Kad je lepo on se raduje, kad je tužno i on je tužan. Verujem da su ga tamo svađe uznemirile, pa mu je zato pozlilo, jer on obično izbegava da se sukobljava, a juče je bio meta nekih zadrugara, pa se iznervirao - rekao je Mario Milovanović, dobar prijatelj Šumadinca.

Prijatelj je rekao da se Šumadinac ne bavi "bajanjem" kao što je to izrečeno tokom rijalitija.

- Dotična Milica, juče je rekla da je on bajao, što on nikad nije radio i takvim stvarima se ne bavi. Ugrozila je time njegovu reputaciju - kaže Milovanović.

Zoki je bio iznerviran pošto je navodno Kemezovoj pokušao da ukaže da sa Filipom Đukićem veza "neće uspeti", ali ga ona nije poslušala.

- Ku*vi kada kažeš da je ku*va, njoj rejting ide gore, a ja se ne je*em. Ja pošteno radim svoj posao. Tebi je Zoki rekao, pre nego što si sela na Filipov ku*ac, da od te priče nema ništa - urlao je Šumadinac, koji nije mogao da se smiri ni posle razgovora sa Drvetom u Rajskom Vrtu.

Podsetimo, prošle nedelje Zokiju Šumadincu je pozlilo kada je hitno prevežen u bolnicu na Bežanijsku kosu, gde je proveo nekoliko dana na pretragama.

