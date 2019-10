MAJKA JELENE KRUNIĆ NIJE DOBRO! Zorici POZLILO posle tužne priče njene ćerke, a kontroverzna takmičarka ništa ne zna!

Jelena Krunić nalazi se u rijalitiju i ne zna da njena majka Zorica nije u dobrom zdravstvenom stanju.

Učesnica je nedavno govorila o tome kako je izgubila bebu, a njena majka se oglasila.

foto: Sonja Spasić

"Jao dete, meni trenutno nije dobro. Osećam se loše. Ne znam za to. Jelena je u rijalitiju, ja sam napolju, puno radim i ne bih da dajem nikakve izjave o njenom učešću, a još mi nešto nije ni dobro, mislim da je zbog ove promene vremena", rekla je Jelenina majka.

Jelenina drugarica kaže da ne zna ništa o njenoj trudnoći.

"Ja stvarno ne znam za to, ali ako je rekla da je to bilo sa muškarcem kog je najviše volela, onda mogu samo da pomislim da je to bilo kada je ona bila u vezi sa Dakijem. Ona je njega baš volela i to je bila baš velika ljubav", govori Jelenina drugarica, dok Daki Savić nije odgovarao na pozive.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir