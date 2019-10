OTAC JELENE GRUJIĆ DOŠAO U PAROVE: Osuo po takmičarima, a onda zbog ovoga PREKORIO ĆERKU!

Otac Jelene Grujić gost je u rijalitiju, pa je izneo svoje mišljenje o ukućanima.

On je kazao da mu se Jelena Golubović preterano ne dopada.

"Nema ništa protiv nje, ona ima svoj stav, ja svoj i to je to. Dimitrije mi se takođe ne dopada, tačnije njegovo ponašanje. Ne može devojke da nazivaš takvim imenima pred milionskim auditorijumom. One su nečija deca. Možeš da uvrediš i na kulturan način", rekao je on, a onda je imao i kritiku na račun svoje ćerke:

"Mirjana Praizović je najpravednija i uvek spremna da iznese svoje mišljenje. Ona će pobediti. Mili je šmeker gradski. Imam i kritiku za svoju ćerku. Ne pozdravljaš bake pa su se uvredile", rekao je Jelenin otac, a ona se nasmejala i rekla da će ubuduće poraditi na tome.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

