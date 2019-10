IZABELA ALIJOSKI PATI ZA ELVINOM! Rijaliti par se razdvojio, a OVO su razlozi: To su normalne stvari, život ide dalje!

Izabela Alijoski i Elvin Kadrić uživaju u svojoj vezi koju su nastavili posle izlaska iz "Parova", a zbog prorode posla kojim su krenuli da se bave, nekadašnji rijaliti učesnici trenutno održavaju vezu na daljinu.Ova razdvojenost teško pada Bels, pa je do detalja objasnila šta se dešava u njihovom odnosu.

Naime, Elvin se trenutno nalazi u Nemačkoj gde započinje svoju fudbalsku karijeru, dok je Bels u Beogradu i planira sopstveni biznis.

- Polako ide, tek sam aktivno počela sa tim sada kada sam došla u Beograd, jedno po jedno, ima dosta toga da se uradi, sve se nešto dugo čeka, pa me to nervira. Malo mi je teško bez Elvina jer smo trenutno u vezi na daljinu, ali živ se čovek na sve navikne. Fali mi i često budem tužna jer sam navikla na njega. Ja želim da on uspe u onome što je zacrtao, tako da sam svim srcem uz njega. To su normalne stvari, život ide dalje. Sve ostalo je super hvala Bogu - rekla nam je Izabela.

