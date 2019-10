EVO KAKO IZGLEDA NADEŽDA BILJIĆ U 7. NEDELJI TRUDNOĆE: Posle svih životnih turbulencija, pevačica POSLALA JASNU PORUKU putem telefona! (FOTO)

Nadežda Biljić uključila se u televizijski program rijalitija gde je boravila prošle sezone, a ono što su svi odmah primetili to je da učesnica blista u trudnoći.

Suzana Ćubela, bila je na razgovoru sa Drvetom mudrosti gde se rasplakala zbog toga što joj smeta kako je doživljavaju učesnici.

- Kako sam priznala da sam gej, tako imam osećaj da me svi izbegavaju, kao da sam bolesna. Svi me povezuju sa nekim devojkama, govore da sam se zaljubila u gotovo sve učesnice, a ja nisam našla ni jednu osobu s kojom bih se družila. Kojoj god da priđem, svaka misli da sam zaljubljena pa me izbegavaju - kroz suze je govorila Ćubela u Rajskom vrtu, a Drvo joj je potom dalo mogućnost da pronađe pare ako želi da dobije telefonski poziv, što je ona i uradila.

Suzana se potom čula sa drugaricom Nadeždom Biljić, koja joj je poručila da ne sme da klone duhom i da ne treba nikome da se pravda, jer su onda ljudi još gori.

