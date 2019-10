ZOLA VIDI MILJANU KAO ZLATNU KOKU! MUŠKA KU*VICA I PREVARANT: Siniša Kulić kaže da je Čolić sve isplanirao sa OVIM ČOVEKOM, a evo šta misli o TRUDNOĆI svoje ćerke!

Siniša Kulić nije zadovoljan izborom svoje ćerke Miljane Kulić, pa je izvređao njenog dečka Lazara Čolića Zolu sa kojim je trudna.

Miljani otac tvrdi da je Zola "muška k*rvica" i "prevarant", kao i da je njegov menadžer isplanirao kako da zaradi na njegovoj ćerki.

foto: Printscreen

"Taj njegov je sve isplanirao, jer Zola je glup, on ne može da isplanira ništa. On je bio u Nišu mesec dana, pričam ovo argumentovano, iz ličnog iskustva. On čovek ništa ne zna, da mu daš štap i da mu kažeš: "Ubodi vola u d*pe" on bi ga ubo u uvo. Naša kuća je 20 metara udaljena od prodavnice, on se i tu izgubio, pošao da kupi cigare i izgubio se. Pored toga, on je i poročan, pušio je travu na našoj terasi, da mi je to Miljana to rekla bacio bih ga sa terase... Crno mu ispod očiju, onaj čovek mu sugeriše šta će da priča, koji je samo za nijansu pametniji od njega i on je glup, ali se trudi bar da bude normalan", rekao je Siniša.

Miljanin otac kaže da se ponovo uverio koliko je Miljana naivna i lakoverna. On je istakao da mu je veoma žao što njegova najstarija ćerka nije imala mladost, kao sve njene vršnjakinje.

foto: Printscreen/Pink

"Od sudbine ne možeš da pobegneš. Ako zadrži dete, dok sam živ ne želim da vidim Zolu, a dete je ipak moja krv. Nije lep izraz da kažem nerado, ali moraću da živim sa tim i to dete ću da gledam, isto kao i Željka. Željka najviše na svetu volim. Sve što imam, da li je to mnogo ili malo, biće Željkovo, a Miljana može da ima još petoro dece. Žalosno je što ću, ne daj Bože ako se to desi (da Miljana rodi drugo dete), morati da budem fleksibilan i da oduzmem Željku. Žao mi je samo nje što će da se pati, jer ona stvarno nikakvu mladost nije imala, najbolje godine su joj prošle u rijalitijima. Ona nije ni putovala, mi nismo bogati, ali smo to mogli da joj priuštimo. Ali to je ona htela, da bude popularna i ja to nisam mogao da promenim. Ona se porodila carskim rezom, doktori su joj rekli da ne sme ponovo da rađe bar dve godine, to su neki parametri, ja nisam lekar da bih znao to, ali razmišljam o njoj", rekao je Siniša, a zatim dodao da je Miljana sjajna majka i da ne razume ljude koji o njoj govore loše:

"Slušam razne priče, da ona nije nikakva majka, ona je o sestrama više brinula nego mnogi ljudi o deci. Ona nije spavala, gledala je da li Željko diše, pa ako se ne okreće, ona probudi Mariju. Ona je stvarno dobra majka, ali strah me da se ne upropasti. Ovo je mnogo brzo za nju, a ta deca moraju da imaju normalan život i perspektivu, sa njim ili bez njega. On može samo da ih skrene s pravog puta i da napravi nešto loše. Ne želim ni da kažem šta mi pada na pamet, da me to dete sutra mrzi, da me prezire. To je jedan hohštapler, on ne može da se promeni, nije završio ni školu da bi imao perspektivu. To je govedo jedno, koje je naučilo ceo dan da leži, da mu mama da doručak, pa da uzme pare od nje da ode u grad da kupi travu, a pored svega toga je pao pod uticaj onog foliranta menadžera. J*bem ti čoveka kom treba menadžer za život. U Miljani su videli zlatnu koku", zaključio je Siniša.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Pink, Foto: Printscreen

Kurir