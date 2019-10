MILJANA ŠALJE ZOLU NA POLIGRAF DA PROVERI DA JE NEŠTO NIJE SLAGAO?! Rešila da ga izrešeta pred svima! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola ne prestaju da prebacuju jedno drugome razne stvari iz njihovog i više neko komplikovanog odnosa. Iako čekaju dete, Miljana Zoli ne veruje mnogo, a di-džej niše ni sam ne zna šta da misli kada je Mirko Gavrić u pitanju. Iz tog razloga, rešili su da pred celom "Zadrugom" obave jedno rešetanje! Miljana za poligraf sprema čak 15 pitanja na koja će Zola morati da odgovori iskreno.

"Ja sam vas pozvao iz jednog specijalnog razloga. Sutra će biti organizovano ispitivanje na poligrafu. Trenutak istine u 'Zadruzi" reklo je Drvo Miljani i Zoli.

"Biće pitanje: 'Da li voliš Miljanu?', a on će da kaže da me voli i onda će to da bude laž", brecnula se Miljana.

foto: Printscreen

"Da li je moguće da Miljana gaji emocije prema Mirku Gavriću?" uzvratio je Zola istom merom.

"Jeste, zaljubljena sam", sarkastična je bila Kulićeva.

"Ne znam što ti hoćeš dete sa mnom, ako misliš da te ne volim..." uzbiljio se Zola.

"Desilo se", kao iz topa odgovorila mu je Miljana, koja je od Drveta mudrosti dobila zadatak da osmisli 15 pitanja za Zolu, pa ih ostavi u sanduče tokom noći.

